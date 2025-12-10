先週の県内のインフルエンザ患者数は先月のおよそ60人をピークに2週連続で減りました。一方、重症とみられる入院患者数は増えていて、県はひき続き感染対策の徹底を呼びかけています。県によりますと、今月7日までの1週間に県内48の医療機関から報告された患者数は、1医療機関あたり37.73人でした。前の週よりも11人あまり減少したものの、依然として警報レベルを超えています。先月23日までの週の60.08人をピークに患