「後継者不足」に悩む中小企業は少なくありません。帝国データバンクがきのう発表した調査では、後継者が「いない」または「未定」と回答した県内企業は59.1パーセントにのぼり、全国で10番目の高さとなりました。こうした中、富山市では先週、店を「譲り渡したい人」と「受け継ぎたい人」をつなぐマッチングイベントが開かれました。常連客や地域のために店を残したいという店主の願いなどを吉田記者が取材しました。