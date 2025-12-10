県内の特殊詐欺の被害額は、ことし先月末までに10億7000万円あまりと過去最悪のペースです。こうした中、高岡市の60代男性の被害を未然に防いだとしてきょう、ゆうちょ銀行の職員に感謝状が贈られました。詐欺は、LINEで警察手帳の画像を送り信用させようとした手口で、男性を騙そうとしたものです。この男性がKNBの取材に応じました。銀行まで足を運んでしまったその巧妙な手口とは？大平記者のリポートです。「的確