歌舞伎俳優の尾上右近（33）が10日、都内で「壽初春大歌舞伎」（来年1月2日初日、東京・歌舞伎座）の昼の部「蜘蛛絲梓弦（くものいとあずさのゆみはり）」の取材会を行った。女郎蜘蛛の精が武士の命を狙う物語。右近はクモがなりすます女童や薬売りなど8役を演じ、早替えを行う。「歌舞伎座を縦横無尽に走り回れるというのは、歌舞伎俳優としては幸せなこと」と演じる喜びを口にした。市川猿之助（50）がやっていた6役の「蜘