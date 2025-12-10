きょうの県内は午前中を中心に雨が降りましたね。はい。北陸地方は気圧の谷や寒気の影響を受けて、ぐずついた天気になりました。今朝の県内は広い範囲で雨が降りました。富山駅周辺では傘をさして足早に歩く人の姿やマフラーや手袋で防寒対策をする人の姿が見られました。日中の最高気温は富山市で8.5度で、12月下旬並みでした。一方、あすの予想最高気温は15度と、この時期としては高いですね。11月中旬並みの暖かさとなり