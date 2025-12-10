花王の「ビオレZero シート」が2026年2月7日に改良新発売されます！2024年に誕生し、大ヒットを記録したこの商品は、さらに快適な使用感を提供するために進化しました。新たに採用された「持続型パウダーヴェールEX」によって、汗をかいてもベタつかず、さらさら感がより長時間続くように。これからの季節に向けて、湿度・温度ストレスから解放してくれ、あなたの快適さを支えてくれること間違いなし。 進化し