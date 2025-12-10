今年8月の横浜・みなとみらいの花火大会の火災で、原因を調査した第三者委員会は10日、打ち上げ用の筒の中で花火が爆発した可能性があるとしました。この火災は今年8月、横浜・みなとみらいの花火大会で台船2隻が燃えたもので、花火大会の実行委員会は第三者委員会を設置し、原因などを調べていました。第三者委員会は10日、最終報告書を公表し、花火を打ち上げる筒の中で爆発が発生した可能性があるとし、その原因としては、火薬