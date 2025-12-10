記者会見でギョーザのあんかけ丼を試食する荒川静香さん＝10日、東京都内味の素は10日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団支援として、ミラノなど3カ所に和食や栄養補助食品を提供する拠点を設置すると明らかにした。広域開催を踏まえ、複数の場所でサポートする。パラリンピックでは、コーヒーやだしを用意した憩いの場を設ける他、冷凍弁当を支給する。五輪の支援拠点では特別メニューとしてギョーザのあんかけ丼も提