サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのウルグアイ代表ＤＦロナルド・アラウホがキリスト教の聖地エルサレム（イスラエル）にいるという。現地の複数メディアの報道を受け、バルセロナを拠点に展開するスポーツ紙エル・ムンド・デポルティボなどが伝えている。熱心なキリスト教徒のアラウホはイエス・キリストの最後の地となり聖書への記載がある同宗教にとって神聖な場所の数々を訪ねているという。精神的な支えを求め、苦