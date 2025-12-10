ミスFLASH2025の卒業グラビア第1弾として、グラビアアイドルの丸山りささんが『FLASH』に登場。セクシー＆キュートなサンタ姿のグラビアを披露しました。【写真】透け感＆濡れた衣装の丸山りささん。マシュマロヒップが際立ちます「クリスマスを好きな人と過ごしたことがなくて」という彼女が、理想のクリスマスデートを再現したグラビアを披露。サンタ姿でとびきりの笑顔を見せたり、年の瀬にふさわしい華やかな仕上がりになって