私はチナツ。小1と3歳の娘がいます。私には上の子が幼稚園の頃から仲が良いママ友4人グループがあり、月1〜2回みんなで集まってきました。しかし最近サオリさんがやたらイライラして私にだけつっかかってきます。一緒にいるレイカさんやユキナさんは和を乱されて気まずそう。子どもたちも怖がっているはずです。私はレイカさんに電話して「しばらくサオリさんちは抜きで遊ばない？」と提案しました。でも返ってきたのは期待してい