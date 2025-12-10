「弁当の日」として生徒が自分で作ったお弁当を持ち寄って食べる取り組みが高崎市の中学校で行われました。 高崎市の箕郷中学校では、生徒の生きる力を育むことなどを目的に１０年ほど前からお弁当の準備や調理、片付けまでを生徒が自ら行う「弁当の日」を設けています。 １０日は、普段、学校で給食を食べている全校生徒の約６００人が自分で作ったお弁当を持ち寄りました。フルーツとクリームを使った甘いお弁当や