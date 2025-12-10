飛行機がハイジャックされたことを想定した訓練が山形空港で行われ、関係者が連携や対応方法を確認しました。 【写真を見る】飛行機がハイジャックされたらどうする？山形空港で対応訓練国内では99年を最後にハイジャック事件は起きず 山形空港の事務所。平穏な時間が流れる中、突如、通称・クラッシュホンと呼ばれる管制塔からの緊急電話が鳴り響きます。 「（呼び出し音）はい事務所です」 「ハイジャックされたと東京管