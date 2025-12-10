県内の農業の振興につなげようと若手の担い手たちが日頃取り組んでいる活動について発表しました。 この発表会は県や県農業公社などが農業を担う若い人たちの意欲向上につなげようと開いたもので、前橋市の群馬産業技術センターには約１００人が集まりました。 発表を行った若手の経営者６人は、有機農業に試行錯誤して取り組んでいることやキャベツの価値を高めるために浅漬けの商品開発を行ったことなど、日頃の活動や研