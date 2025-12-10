先月からはじまったガソリンの補助金の段階的な拡充などを理由に県内最新のガソリン価格は４週連続の値下がりとなりました。補助金はあすさらに５円増額される予定で、年末にかけ値下がり傾向が続く見込みです。 資源エネルギー庁によりますと、今月８日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より７０銭下がり、１リットルあたり１７０円４０銭でした。 ４週連続の値下がりで、全国では