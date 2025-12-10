風呂上がりのパジャマ姿で戯れ…俳優の岡田将生がパジャマ姿で?夫婦?役の宮粼あおいと戯れる2ショットが話題になっている。現在放送中の人気ドラマ「ちょっとだけエスパー」(テレビ朝日)のワンシーンをドラマ公式インスタグラムが公開した。岡田が演じる文人は、10年後に死んでしまう妻・四季(宮粼)の運命を変えるため、未来からやってきたという設定。写真は2人が過ごした思い出の場面で、風呂上がりのパジャマ