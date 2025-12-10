太田市尾島庁舎南の公園にことしも手作りイルミネーションが登場し、約１５００人の市民が見つめる中、点灯式が行われました。 イルミネーションの点灯式は太田市社会貢献活動連絡協議会の主催で毎年開かれているもので、この日は太田市の穂積市長をはじめ約１５００人の市民が参加しました。 このイルミネーションはボランティアによる手作りで年々規模が拡大。今年は３０万球の明かりが点灯しました。 尾島