北海道内ではオホーツクの湧別町などでスリップ事故が相次ぎ、２人が死亡、１人が意識不明の重体です。道内のスリップ事故は２０２４年のおよそ３倍で、警察が慎重な運転を呼びかけています。湧別町・計呂地の道道で１２月１０日正午前、トラックが軽乗用車と正面衝突し、その直後、向かいから来た乗用車とも衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた６０代の男性が死亡したほか、男女３人がけがをしました。滝上町