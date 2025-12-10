北海道・知床沖の遊覧船沈没事故について、運航会社社長・桂田精一被告の２回目の裁判が始まりました。小型船舶の検査などを行う組織の検査官が出廷し、「ハッチの外観検査で問題なく開閉検査は省略した」と話しました。（ＪＣＩ検査官）「ハッチは外観検査をした。変形やサビなどを見て違和感はなかった」このように述べたのは、沈没事故の３日前、遊覧船「ＫＡＺＵⅠ」の船体を検査した、ＪＣＩ＝日本小型船舶検査機構の検