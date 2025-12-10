カープＯＢでＮＰＢ６球団でコーチを務めた高代延博さんが９日亡くなりました。７１歳でした。高代延博さんは１９７８年のドラフト１位で日本ハムに入団し、８９年にカープへ移籍。引退後、当時の山本浩二監督をコーチとして支えました。その後もＮＰＢ５球団を渡り歩くなど、名参謀として名を馳せました。現在は大阪経済大学硬式野球部の監督を務めていましたが、９日、がんのため亡くなったという