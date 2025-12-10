「将棋を始めたきっかけは？」子どもたちの質問に「祖父母からルールを教わって始めた」と話しました。９日から鹿児島を訪れている藤井聡太竜王。１０日は指宿市の小学校で子どもたちと交流しました。藤井聡太竜王は９日、特急「指宿のたまて箱」で指宿駅に到着し、車内アナウンスにも挑戦しました。(藤井聡太竜王の車内アナウンス)「みなさまこんにちは。藤井聡太です。本日は、指宿のたまて箱にご乗車いただきありがと