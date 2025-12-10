ＳＴＶの防災サイトにも載っている寒さ対策のポイントです。暖をとるために限られた資材を効果的に使う必要があります。カイロや湯たんぽで体を温めるときは、首の後ろやわきの下、そして腰回りを温めると全身に温かい血液が循環します。また、薄くてもアルミでできたブランケットや新聞紙で体を覆うだけでも保温効果があります。温かい食事をとることでも体を温めることができますが、高カロリーなものを食べるとよりエネル