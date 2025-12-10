インフルエンザが、県内でも猛威をふるっています。県内全域に10日、インフルエンザの流行発生警報が発表されました。県によりますと、7日までの1週間に、57の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は、前の週より1145人多い2743人でした。1医療機関あたりの報告数は48.12人で、警報の発表の基準となる30人を超えたことから、県は10日、県内全域にインフルエンザの流行発生警報を発表しました。保健所別では川薩、伊集院