衆議院の議員定数削減法案は、審議入りのメドがついていません。定数削減法案は、今の国会で成立するのでしょうか。日本テレビ政治部・自民党担当の大神櫻子記者が、次の2つのポイントについて解説します。1.定数削減なぜ進まないのか？2.与党成立に向けた本気度は？■なぜ審議が進まないのか？──まず、なぜ審議が進まないのでしょうか？与党と野党で優先したい法案が違うからです。まず与党は連立合意でもあるので「定数削