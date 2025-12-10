熊本城周辺の市営駐車場が来年4月から値上げの方針です。値上げが検討されているのは熊本城周辺の二の丸駐車場や三の丸第一、第二駐車場など6つの市営駐車場です。【料金】（一般車）2時間200円→400円（バス）3時間700円→1200円 に値上げされます。 熊本市によりますと一般車の駐車料金は約50年据え置きとなっていましたが、「熊本市への観光客や熊本城を訪れる人の数が増化したことなどから近隣の民間駐車場の平均価格を参考