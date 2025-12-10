中国によるレーダー照射問題で中国外務省は、音声データから「真相は明らかだ」と主張しました。中国側は9日、音声データを公開し、自衛隊が中国軍の訓練を承知していたと主張しましたが、小泉防衛大臣は「危険回避のために十分な情報でなかった」と反論しています。これについて、中国外務省は、「すでに録音を公表しており、真相は明らかだ」とした上で、「日本側はこれまで事前通告を受けていなかったと主張していたのに、今度