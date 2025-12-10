栃木県足利市の「あしかがフラワーパーク」で大藤棚を再現したイルミネーションを楽しむカップル＝10日夜栃木県足利市の植物園「あしかがフラワーパーク」に、光と香りで大藤棚を再現したイルミネーションが登場した。幻想的な紫色の光に包まれた空間に、ふわりとフジの甘い香り。「すごい、いい匂いがする！」。10日に足を踏み入れた来場者は驚きの笑顔を見せた。園内の大藤棚から香り成分を抽出し、香料メーカーの協力を得て