新潟県内の12月11日は、日中は晴れや曇りとなる見込みです。夜は雨や雷雨で土砂降りとなる予想で、山沿いは夜遅くに次第に雪が降る予想です。11日の天気予報について、石黒菖気象予報士の解説です。 ■11日の雪・気温の予想 11日朝から夕方にかけて各地0cmの予想ですが、夜遅くから雪が降り、県境付近は降り方が強まりそうです。最高気温は9℃～15℃で、日中は南風の影響で10日よりも5℃以上気温が高くなりそうです。朝の