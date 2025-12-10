J3降格となったロアッソ熊本に就任が決まった片野坂 知宏（かたのさか／ともひろ）新監督が今日（10日）記者会見を開き、来シーズンへの決意を語りました。 【写真を見る】J3降格のロアッソ監督に“昇格請負人” 片野坂 知宏氏（54）就任「攻撃力のブラッシュアップで強く」 片野坂知宏 監督（54）「攻撃的なスタイルを継承しながら、よりブラッシュアップして強いロアッソをつくる」 新たな監督に就任した片野坂監督は、