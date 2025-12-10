日本ハム・福島蓮投手が１０日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で自主トレを行い、９日の現役ドラフトで巨人移籍が決まった松浦慶斗投手への惜別の思いを明かした。「さすがにビックリしました」と大きな衝撃を受けた様子。２０２１年度ドラフト入団の同期で、しかも同学年。２人で食事に行ったり、ゲームに興じたりと「仲の良い同期」なだけに「いや〜、きついっす」とさみしがった。現役ドラフト後に寮で顔を合わせて驚きを伝えると