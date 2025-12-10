歌手の浜崎あゆみ（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。9日に発表したアジアツアーファイナルのマカオ公演中止について、あらためて心境をつづった。笑顔のドアップ写真を投稿した浜崎。「切り替えると決めたら切り替える。考え続けても答えのない事は沢山あるから。光のさす方を向く。人生はあっちゅー間だぜ！以上！」と心境を改めてつづった。9日にアジアツアーファイナルとして来年1月10日に開催予定だったマカオ