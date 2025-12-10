来年３月にＷＢＣに向け、米国チームも出場選手の名前が揃ってきている。９日（日本時間１０日）にフィリーズ残留が決まった本塁打王カイル・シュワバー（３２）が出場を表明。オリオールズのガナー・ヘンダーソン（２４）、ドジャースのウィル・スミス（３０）、ブルワーズのブライス・トゥラン（２５）も合わせて発表された。日本への雪辱を期するチームＵＳＡは前回よりさらに戦力を増強させてきた。すでにヤンキースのＭＶ