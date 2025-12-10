スターバックス コーヒー ジャパン は、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京(以下、ロースタリー 東京)にて、京都の二寧坂に工房を構える島田耕園人形工房とコラボレーションした干支や縁起物のアイテムを12月13日に発売する。本商品は、日本各地の文化や産業の背景にある技術、人の情熱を、ロースタリー 東京から広く発信する「JIMOTO Made+」(ジモト メイド プラス)シリーズから登場。1859年の創業以降、代々丹精込