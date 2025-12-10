詐欺の被害が止まりません。約6900万円をだまし取られたのは、石川県野々市市の60代女性です。ことし7月、証券会社社員のアシスタントを名乗る人物に誘われ投資に参加。15回に渡って振り込みを続けた上、「大金を振り込むと投資計画がばれる」と言われ、野々市市内で初対面の男に1000万円を手渡しました。一方、石川県白山市の60代男性は、約3300万円の被害です。男性は、SNSで知り合った女性と取引をしていたところ、保証金などの