巨人の宇都宮葵星内野手（２１）が１０日に都内の球団事務所で契約更改をし、４０万円増の４４０万円でサインした。宇都宮は２０２３年育成選手ドラフト３位で巨人に入団。今季は一軍出場はなかったものの、ファームでは８４試合に出場し２１１打数６１安打１６打点をマークした。「９番・二塁」で先発出場した７月８日のイースタン・リーグの西武戦（カーミニーク）では、３回一死走者なしから公式戦１号ソロを叩き込んだ。こ