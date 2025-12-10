Ridgelinezは12月10日、独自のフレームワークにより人の価値観をモデル化し、導入企業の独自性（アイデンティティ）やマーケティングの専門知識を学習したAIエージェント群を活用して、ユーザーのマーケティング戦略の策定から施策立案、実行、評価までを支援するサービスを提供開始したことを発表した。サービスの全体像○人の価値観に基づく深いエンドユーザー理解の実現とマーケティング戦略の策定このサービスは、Ridgelinezが