天野ファミリーファームは、11月に開催された「令和七年度日胆黒毛和種枝肉共励会」の一般牛の部で優秀賞一席を受賞した最高品質の白老牛の販売を開始した。白老牛ギフト今回販売する白老牛は、A5等級、霜降り度合い最高等級のBMS No.12という最高評価を獲得し、きめ細やかな霜降りと柔らかな肉質、豊潤な旨味が特長となる。また、同社が運営する焼肉レストランは、英国の富裕層向けメディア主催アワードで3年連続受賞(2023年〜202