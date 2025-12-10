【その他の画像・動画等を元記事で観る】男性声優によるエンターテインメントレーベル・Kiramuneに所属する神谷浩史の11thミニアルバム『Share Music』の収録内容が解禁。併せてアーティスト写真とジャケットビジュアルも公開された。神谷浩史の誕生日である2026年1月28日に発売される本作は、前作『HARETTER』から約1年半ぶりのリリース。この度、Kiramuneレーベル所属の吉野裕行などとのコラボ楽曲の収録が発表された。吉野裕行