音楽クリエイターのなとりが2026年1月21日（水）にリリースする2ndアルバム『深海』の収録全曲目に加え、CDに付属のブックレット内容が一部解禁された。本作は、現在もバイラルヒット中の楽曲「プロポーズ」の他、2026年1月より放送開始されるTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌「セレナーデ」が収録されることがすでに明かされていたものの、収録の全貌は明かされていなかった。本作の新録楽曲として新たに解禁に