人の動きが活発になる年末に向け、11日から交通安全県民運動が始まります。10日は、重点目標の一つ「飲酒運転の撲滅」が県内各地で呼びかけられました。 ■岡澤アキラさん「年末年始にかけて飲酒の機会が増えてくると思うので、しっかりと飲酒運転はしない・させないというところを、町の人に呼びかけていきたいです。」10日、直方警察署の一日署長に任命されたのは、FBSの朝の情報番組「バリはやッ！」MCの岡澤アキラさんです