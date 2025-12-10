ロンドン序盤、ややドル売りの動き＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル売りの動きがみられている。ユーロドルは1.1649レベル、ポンドドルは1.3327レベルなどに本日の高値を更新。ドル円は156.60台へと再び軟化し、東京昼過ぎにつけた安値156.56レベルに接近している。米１０年債利回りは４．１８％付近で揉み合っており、前日海外市場での上昇を受けた水準となっている。 USD/JPY156.68EUR/USD1.1645GB