通貨オプションボラティリティードル円１週間９．６％付近、円安・ドル高動向を受けて上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.565.926.826.59 1MO8.374.936.925.49 3MO8.985.487.566.05 6MO9.255.848.046.53 9MO9.376.138.326.88 1YR9.466.358.517.14 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.318.317.24 1MO7.277.16