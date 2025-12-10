東京時間17:54現在 香港ハンセン指数 25540.78（+106.55+0.42%） 中国上海総合指数 3900.50（-9.03-0.23%） 台湾加権指数 28400.73（+218.13+0.77%） 韓国総合株価指数 4135.00（-8.55-0.21%） 豪ＡＳＸ２００指数 8579.36（-6.58-0.08%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84405.63（-260.65-0.31%） １０日のアジア株は総じて下落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を明日早