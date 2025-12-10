ユーロ圏１０年債利回り格差仏７１ｂｐに縮小、伊７０ｂｐに迫る ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%） ドイツ2.89 フランス3.604（+71） イタリア3.59（+70） スペイン3.351（+46） オランダ3.02（+13） ギリシャ3.508（+62） ポルトガル3.211（+32） ベルギー3.384（+49） オーストリア3.152（+26） アイルランド3.