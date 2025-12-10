ドル指数は小幅低下、米ＦＯＭＣ控えて動きは続かず＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。東京午前の９９．２５６を高値に低下傾向を示している。ロンドン序盤にかけては９９．０１８まで安値を広げた。しかし、低下は続かず、足元では９９．１５付近へと下げ渋っている。米ＦＯＭＣの結果発表を控えて、一方向の動きは続きにくいようだ。 ドルインデックス＝99.16(-0.07-0.07%)