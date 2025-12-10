ロンドン序盤、東京市場の円高を戻す米ＦＯＭＣ待ちで流れ出ず＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りの動き。東京市場では円買いが優勢だったが、その動きを戻している。米ＦＯＭＣ待ちとなるなかで、一方向への値動きは続かず。 ドル円は156.60付近から156.80台へと反発。ユーロ円は182円付近を安値に買われ、高値を182.62付近に更新。ポンド円も208.20台の安値水準から208.81付近に高値を伸ばしている。 U