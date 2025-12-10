◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月１０日、シャティン競馬場２年ぶりの出走となるローシャムパーク（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は、今回が４度目の海外参戦。田中博調教師は「２年前に香港に来たときは初めての海外で緊張感も強かった。落ち着き払った様子で大人になったと感じました」と精神面での成長を感じ取る。好調時に見せる内容だった