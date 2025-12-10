第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大の原晋監督（５８）は１０日、大会発表会見に出席し、学生３大駅伝恒例として「輝け大作戦」を発令した。「黒田朝日は必ず輝きある走りをしてくれるでしょう。走る１０人だけではなく、チーム全員が、それぞれの立場で一番星のように輝いてほしい。名付けて『輝け大作戦』です」。原監督は高らかに宣言した。この日、１６人の登録メンバーが発表さ