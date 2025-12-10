巨人の育成・宇都宮葵星（きさら）内野手が１０日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸の４００万円から４０万増の年俸４４０万円（金額は推定）でサインした。２３年育成ドラフト３位で入団し、２年目の今季は２軍で８４試合に出場して打率２割８部９厘、１本塁打、１６打点。５０メートル走５秒９の快足を生かしてイースタン２位の２０盗塁をマークした有望株は、「目標である盗塁数を超えることができましたし