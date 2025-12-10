◆プロボクシング▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人―ＷＢＣ世界同級１０位セバスチャン・エルナンデス▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦４団体統一王者・井上尚弥―ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（１２月２７日サウジアラビア・リヤド）１２月２７日にサウジアラビア・リヤドで行